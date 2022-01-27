В Бурыни пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Патрулируя одну из улиц города Бурынь, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Nissan Qashqai, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.
Полицейские остановили автомобиль, водителем которого оказался 31-летний местный житель. В ходе общения правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законодательством порядке.
Однако мужчина, чтобы избежать административного наказания, предложил сотрудникам полиции «откупной» в сумме 1000 гривен.
Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, в отношении водителя полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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