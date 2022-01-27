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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58

В Бурыни пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Мужчина во избежание административной ответственности предложил правоохранителям «откупной».

Патрулируя одну из улиц города Бурынь, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Nissan Qashqai, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения.

Полицейские остановили автомобиль, водителем которого оказался 31-летний местный житель. В ходе общения правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законодательством порядке.

Однако мужчина, чтобы избежать административного наказания, предложил сотрудникам полиции «откупной» в сумме 1000 гривен.

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, либо ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в отношении водителя полицейские составили административный материал по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому
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