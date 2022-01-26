На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Патрулируя территорию города Тростянец, сотрудники полиции заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями Правил дорожного движения, и приняли решение об остановке транспортного средства с помощью проблесковых маячков.
Но водитель требование полицейских об остановке не выполнил и продолжил движение. Правоохранители все же остановили легковушку. Как оказалось, автомобилем управлял 38-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
Патрульные предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения, но тот начал настойчиво предлагать им денежные средства в сумме 5 000 гривен за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении.
Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение и предоставление должностным лицам неправомерной выгоды, мужчина продолжал предлагать денежные средства.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу полиции и составили в отношении правонарушителя административные протоколы за нарушение ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке» и ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения», а также вынесшим постановление по ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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