Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:39420

На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

Житель Тростянца предлагал работникам группы реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду на сумму 5 000 гривен за не привлечение его к административной ответственности.

Патрулируя территорию города Тростянец, сотрудники полиции заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями Правил дорожного движения, и приняли решение об остановке транспортного средства с помощью проблесковых маячков.

Но водитель требование полицейских об остановке не выполнил и продолжил движение. Правоохранители все же остановили легковушку. Как оказалось, автомобилем управлял 38-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения, но тот начал настойчиво предлагать им денежные средства в сумме 5 000 гривен за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение и предоставление должностным лицам неправомерной выгоды, мужчина продолжал предлагать денежные средства.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу полиции и составили в отношении правонарушителя административные протоколы за нарушение ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке» и ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения», а также вынесшим постановление по ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах водитель грузовика предлагал копам взятку
04.02.2022 21:18

В Сумах водитель грузовика предлагал копам взятку

Патрульные зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды....

В Сумах патрульные остановили пьяного в хлам водителя маршрутки (видео)
04.02.2022 14:56

В Сумах патрульные остановили пьяного в хлам водителя маршрутки (видео)

2,50 промилле - результат осмотра водителя маршрутного транспортного средства, о котором сообщили неравнодушные граждане....

В Сумах пьяный вдрызг водитель въехал в забор центрального кладбища (видео)
03.02.2022 13:09

В Сумах пьяный вдрызг водитель въехал в забор центрального кладбища (видео)

Водитель в состоянии опьянения совершил ДТП - патрульные составили на него три протокола....

На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)
01.02.2022 17:26

На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя Сумского района, который сунул в карман работника полиции деньги во избежание административной ответственности....

В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)
01.02.2022 13:44

В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)

6 административных материалов составили патрульные на водителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия....

view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
Вчера 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Вчера 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Вчера 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.