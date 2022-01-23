В Конотопе на улице нашли труп: убийцу задержали Во время конфликта 43-летний мужчина нанес несколько ударов своему товарищу, от полученных травм последний скончался на месте происшествия.

Сегодня, около 4 часов утра, в полицию поступило сообщение от врача «скорой» о том, что на одной из улиц города обнаружен труп неизвестного мужчины с телесными повреждениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения, по тревоге был поднят личный состав отдела полиции.

Уже через несколько часов, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний ранее судимый конотопчанин.

В дальнейшем установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртное в одном из заведений города. Возвращаясь домой, между ними возник конфликт, переросший в драку. В ее ходе злоумышленник нанес своему 33-летнему товарищу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После чего покинул место происшествия. Уже через короткое время он вернулся и унес личные вещи потерпевшего.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.