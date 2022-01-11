В Сумах Девятка все еще без воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Коммунальное предприятие временное не осуществляет водоснабжение домов по ул. Интернационалистов, №4, №6, №8. пр-т М. Лушпы, №9, №11, №13, №15, №23, №15-а. После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.