В Ямполе возле газовой заправки горела легковушка

Об этом сообщили в десятой пожарно-спасательной части, пишет Ямполь.INFO.
Пожар произошел по улице Спасо-Преображенская в пгт Ямполь (недалеко от бывшей музыкальной школы и газовой заправки). Возгорание удалось оперативно ликвидировать, никто из людей не пострадал.
К сожалению, такие случаи не единичны. Так что спасатели призывают водителей ответственно относиться к эксплуатации газового оборудования.
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