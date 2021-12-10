В Ямполе возле газовой заправки горела легковушка Происшествие произошло из-за возгорания газа в моторном отделе легкового автомобиля.

Об этом сообщили в десятой пожарно-спасательной части, пишет Ямполь.INFO.

Пожар произошел по улице Спасо-Преображенская в пгт Ямполь (недалеко от бывшей музыкальной школы и газовой заправки). Возгорание удалось оперативно ликвидировать, никто из людей не пострадал.

К сожалению, такие случаи не единичны. Так что спасатели призывают водителей ответственно относиться к эксплуатации газового оборудования.