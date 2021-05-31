Сколько оружия на руках у жителей Сум? Об этом рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко изданию "Украинская правда".

В Сумах, расположенных в 60 километрах от российской границы, оперативный штаб по реагированию на возможное наступление создали еще в 2015 году. В городе дважды в год, весной и летом, проходят масштабные учения терробороны, в которую входят 500 человек. В 2021 году стрельбы также организовали для работников местного самоуправления и предпринимателей.

По первому вызову все организации участников АТО и других формирований, имеющих право на ношение оружия, а также охотничьи организации, готовые защищать город. Бежать и отступать никто не будет и никто не хочет – это точно”, – сказал мэр Сум.

Оружие, по его словам, на руках у около 7 тысяч сумчан – это менее 3% жителей, пишет Спецкор.