Сколько оружия на руках у жителей Сум?

В Сумах, расположенных в 60 километрах от российской границы, оперативный штаб по реагированию на возможное наступление создали еще в 2015 году. В городе дважды в год, весной и летом, проходят масштабные учения терробороны, в которую входят 500 человек. В 2021 году стрельбы также организовали для работников местного самоуправления и предпринимателей.
По первому вызову все организации участников АТО и других формирований, имеющих право на ношение оружия, а также охотничьи организации, готовые защищать город. Бежать и отступать никто не будет и никто не хочет – это точно”, – сказал мэр Сум.
Оружие, по его словам, на руках у около 7 тысяч сумчан – это менее 3% жителей, пишет Спецкор.
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