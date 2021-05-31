Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05487

Сколько оружия на руках у жителей Сум?

Об этом рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко изданию "Украинская правда".

В Сумах, расположенных в 60 километрах от российской границы, оперативный штаб по реагированию на возможное наступление создали еще в 2015 году. В городе дважды в год, весной и летом, проходят масштабные учения терробороны, в которую входят 500 человек. В 2021 году стрельбы также организовали для работников местного самоуправления и предпринимателей.

По первому вызову все организации участников АТО и других формирований, имеющих право на ношение оружия, а также охотничьи организации, готовые защищать город. Бежать и отступать никто не будет и никто не хочет – это точно”, – сказал мэр Сум.

Оружие, по его словам, на руках у около 7 тысяч сумчан – это менее 3% жителей, пишет Спецкор.

Общество Оружие
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине полиция проводит проверки магазинов оружия (видео)
09.12.2021 12:22

На Сумщине полиция проводит проверки магазинов оружия (видео)

Работники сектора контроля за оборотом оружия ГУНП в Сумской области провели проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю огнестрельным оружием невоенного назначения...

На Сумщине полицейские изъяли у семейного дебошира револьвер
08.11.2021 14:10

На Сумщине полицейские изъяли у семейного дебошира револьвер

Событие произошло в поселке Знобь-Новгородское Шосткинского района....

Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
14.09.2021 14:59

Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом

В полицию поступило сообщение, что в селе Дмитровка Ахтырского района, местный житель угрожает огнестрельным оружием своим соседям....

На Сумщине будут судить владельца нелегального арсенала оружия
14.07.2021 13:18

На Сумщине будут судить владельца нелегального арсенала оружия

До 7 лет лишения свободы грозит мужчине за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения....

У сумчанина полиция изъяла обрез ружья и холодное оружие
31.05.2021 17:28

У сумчанина полиция изъяла обрез ружья и холодное оружие

В Сумское районное управление полиции с заявлением о том, что житель Сум угрожал ему предметом похожим на оружие, обратился работник...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1662 человек
Сегодня 08:22
Сумчан информируют о назначении субсидии с учетом средств, полученных за вакцинацию
Сегодня 16:49
На Сумщине прогнозируют похолодание
Сегодня 16:20
В спальном районе Сум трое напали на пенсионера: забрали 400 тыс. грн
Сегодня 16:02
На Сумщине в областной олимпиаде по экономике принял участие только один ученик
Сегодня 15:56
Сколько оружия на руках у жителей Сум?
Сегодня 15:05
Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн
Сегодня 15:01
В Сумской детской больнице Святой Зинаиды начали оказывать круглосуточную ургентную хирургическую помощь
Сегодня 14:19
Официально представлен новый глава Конотопской РГА
Сегодня 13:42
Роменская мэрия временно прекращает прием посетителей
Сегодня 13:37
Ночью в Шостке пожарные спасли мужчину во время ликвидации пожара (видео)
Сегодня 13:14
В Сумах пьяный вдрызг водитель въехал в забор центрального кладбища (видео)
Сегодня 13:09
view counter
view counter

Статьи

Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
Вчера 18:27
Вісім порад для здорового сну
Вчера 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
Вчера 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.