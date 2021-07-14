В Сумах поймали военного, продававшего патроны к автомату Сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Сумской области в рамках уголовного производства, осуществляемого под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, задержан военнослужащий, занимавшийся нелегальным хранением и сбытом боеприпасов.

По полученной информации от работников отдела внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины, в действиях сотрудника одного из военных формирований, дислоцируемого на территории Сумской области, усматривались признаки состава преступления.

По данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Сегодня же вечером в областном центре, в результате реализации указанной информации, правоохранители задержали 22-летнего злоумышленника во время сбыта боевых припасов к огнестрельному нарезному оружию калибра 5,45 мм. Военнослужащий провел продажу 140 патронов, за что получил денежные средства в сумме 1400 гривен.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, боеприпасы изъяты и в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

После проведения всех необходимых следственных действий будет решен вопрос об уведомлении военнослужащего о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.