В Сумах поймали военного, продававшего патроны к автомату

По полученной информации от работников отдела внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины, в действиях сотрудника одного из военных формирований, дислоцируемого на территории Сумской области, усматривались признаки состава преступления.
По данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Сегодня же вечером в областном центре, в результате реализации указанной информации, правоохранители задержали 22-летнего злоумышленника во время сбыта боевых припасов к огнестрельному нарезному оружию калибра 5,45 мм. Военнослужащий провел продажу 140 патронов, за что получил денежные средства в сумме 1400 гривен.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, боеприпасы изъяты и в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
После проведения всех необходимых следственных действий будет решен вопрос об уведомлении военнослужащего о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Об этом рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко изданию "Украинская правда"....
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