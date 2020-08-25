Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом

Выехав на место происшествия, сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили в сейфе мужчины обрез охотничьего ружья ИЖ-27 12-го калибра без соответствующих документов.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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