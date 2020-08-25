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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59231

Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом

В полицию поступило сообщение, что в селе Дмитровка Ахтырского района, местный житель угрожает огнестрельным оружием своим соседям.

Выехав на место происшествия, сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили в сейфе мужчины обрез охотничьего ружья ИЖ-27 12-го калибра без соответствующих документов.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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