Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом В полицию поступило сообщение, что в селе Дмитровка Ахтырского района, местный житель угрожает огнестрельным оружием своим соседям.

Выехав на место происшествия, сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили в сейфе мужчины обрез охотничьего ружья ИЖ-27 12-го калибра без соответствующих документов.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.