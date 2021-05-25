На Сумщине полиция проводит проверки магазинов оружия (видео) Работники сектора контроля за оборотом оружия ГУНП в Сумской области провели проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю огнестрельным оружием невоенного назначения и боеприпасами к нему.

Так, в одном из таких заведений в городе Ромны полицейские обнаружили нарушения Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охлажденного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам. металлическими снарядами несмертельного действия и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основным частям и взрывчатым материалам, утвержденным приказом МВД Украины от 21.08.1998 № 622.

В частности, специальные средства хранились в сейфе вместе с охотничьими патронами, что категорически запрещено.

В отношении владельца магазина правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 195 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушения работниками предприятий, учреждений, организаций правил хранения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов).

Кроме того, полицейские вручили руководителю заведения предписание об устранении выявленных нарушений и отметили неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства Украины в дальнейшем.

Полиция обращается и к гражданам, имеющим во владении охотничье гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие, с требованием не нарушать правила его хранения на дому. Оружие и боевые припасы к нему должны храниться отдельно, в металлических ящиках или шкафах, закрытых на ключ, что предотвратит доступ к нему посторонних лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.