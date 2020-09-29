На Сумщине полицейские изъяли у семейного дебошира револьвер Событие произошло в поселке Знобь-Новгородское Шосткинского района.

К местному участковому офицеру полиции по телефону обратилась 41-летняя жительница поселка. Она рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома ссору. Сама женщина из дома сбежала и ждет правоохранителей у соседей.

Прибыв по указанному адресу и пообщавшись с заявительницей, полицейские установили – в доме может быть нелегальное огнестрельное оружие.

И действительно, во время осмотра дома в постели 44-летнего мужчины был обнаружен револьвер. Его изъяли и направили на экспертное исследование.

В настоящее время владелец дает объяснение следователю.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Шосткинское районное управление полиции.