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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18325

На Сумщине будут судить владельца нелегального арсенала оружия

До 7 лет лишения свободы грозит мужчине за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины, который хранил дома оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в большом количестве без предусмотренного законом разрешения.

По данным следствия, запрещенные предметы мужчина хранил по месту своего жительства в с. Гречкино Конотопского района. Во время обыска 8 мая 2021 года у него изъят автомат «АК-74», 195 патронов различного калибра, 9 корпусов гранаты Ф-1, 6 корпусов гранаты РГД-5, запалы ручных гранат, тротиловую шашку и тротил.

Мужчина утверждает, что все это арсенал оружия он нашел на окраине села пять лет назад. Для чего хранил дома и почему не сдал в полицию - объяснить не смог.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Оружие
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