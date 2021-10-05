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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15438

Сумская полиция задержала «минера», сообщившего о взрывчатке в поезде

Вчера в 17.32 на специальную линию 102 поступило анонимное сообщение с мобильного телефона, о том, что в одном из вагонов поезда, прибывающего на станцию «Сумы» в восемнадцать часов, заложена взрывчатка, и произойдет взрыв.

Пассажирский поезд еще только приближался к перрону станции Сумы, а на платформах и у здания вокзала уже работали полицейские, оттесняя пассажиров и встречающих на безопасное расстояние, чтобы те не пострадали от возможного взрыва. Срочно прибыла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, специалисты взрывотехники, полицейские кинологи, спасатели и экстренная медицинская помощь.

По результатам обследования взрывчатых веществ и устройств в поезде и его вагонах обнаружено не было.

Параллельно с осмотром пассажирского поезда, специальные службы полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего заведомо ложное сообщение о преступлении. И менее чем через два часа злоумышленник был найден.

Им оказался 42-летний житель областного центра. Мужчина находился неподалеку от железнодорожного вокзала, где вместе с приятелем употреблял алкогольные напитки. В ходе попойки, у одного из мужчин возникла мысль таким образом «пошутить», и посмотреть, что из этого будет. Поэтому не теряя времени, он позвонил в полицию и сообщил о том, что сам в вагон «подложил немаленькую такую взрывчатку». После совершения звонка злоумышленник остался недалеко от вокзала и издали наблюдал за происходящим.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Минирование
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