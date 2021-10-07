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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59712

В Сумах снова заминировали Заречный суд (обновлено)

Сегодня, 8 февраля, поступило сообщении о минировании Заречного суда.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Сергей Потураев.

«Сообщили о минировании помещения Заречного райсуда. Работники, приглашенные и непрошенные ждут на улице», - написал он.

На месте работает полиция.

"Работа суда возобновлена. После проведения правоохранителями осмотра здания, взрывное устройство не обнаружено", - сообщила пресс-служба суда.

Право Минирование
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