В Шостке «минировали» школу

Вчера поздно вечером правоохранителям поступило сообщение о возможном заминировании школы № 8.
В учебное заведение съехались оперативные службы. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили Шостка.INFO в районном управлении полиции, информация о заминировании школы №8 не подтвердилась.
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