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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:44234

В Шостке «минировали» школу

Полиция проверяла информацию о заминировании школы №8.

Вчера поздно вечером правоохранителям поступило сообщение о возможном заминировании школы № 8.

В учебное заведение съехались оперативные службы. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Шостка.INFO в районном управлении полиции, информация о заминировании школы №8 не подтвердилась.

Право Минирование
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