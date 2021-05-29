В Сумах полиция проверяет информацию о заминировании Сегодня, 12 ноября, около 10.30 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании здания по улице Петропавловская.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали работников и посетителей, и начали осмотр помещений, который продолжается до сих пор, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.