В Сумах полиция проверяет информацию о заминировании

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали работников и посетителей, и начали осмотр помещений, который продолжается до сих пор, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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