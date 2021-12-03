На Сумщину прибыл новый пограничный вертолет В целях обеспечения охраны границы в Сумскую область для постоянного базирования прибыл новый вертолет AIRBUS Н125.

Это один из вертолетов, которые недавно получила Харьковская отдельная авиационная эскадрилья Госпогранслужбы. Характеристики вертолета и дополнительно установленное мощное оптико-электронное мониторинговое оборудование (Flir Ultra Force 350 HD) позволят усилить возможности охраны северо-восточного участка украинской границы.

Создана вся необходимая инфраструктура для эффективного использования вертолета в охране границы. В частности, построены места взлета/посадки, ангар, полученный автомобиль-топливозаправщик. Кроме того, созданы необходимые условия для проживания и исполнения обязанностей лётным и техническим персоналом.

Напомним, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД Украины о создании Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета. В настоящее время пограничное ведомство Украины уже имеет 7 вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter.

Первые вертолеты по украинско-французскому контракту Госпогранслужба приняла на вооружение еще в январе 2020 года. Часть лётного и технического состава пограничных авиаэскадрилей обучались эксплуатировать и обслуживать H125 во Франции – в Центре подготовки «AIRBUS». Сейчас Госпогранслужба имеет собственных сертифицированных специалистов, в том числе инструкторов.