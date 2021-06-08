В Сумах минировали СумГУ

С весьма неприятным происшествием пришлось столкнуться детям и родителям, собравшимся со всей области на танцевальный фестиваль современного и классического танца Vivafest, который проходил на выходных в здании СумГУ. Из-за сообщения о минировании 12 декабря всех из здания эвакуировали, правоохранители и взрывотехники проводили проверку - в общем, фестиваль был сорван. Кому это могло понадобиться?
Как сообщил ВШ начальник сектора коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких, в 13.30 в полицию поступило сообщение от СБУ. В письме, которое пришло на официальную электронную почту этого учреждения, содержалась информация о взрывном устройстве в здании СумГУ. Правоохранители выехали на место, эвакуировали людей, обследовали помещение. Взрывоопасных предметов выявлено не было. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины, ведется следствие. Когда минер будет выявлен, ему придется ответить за свои действия, пишет Ваш шанс.
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