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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:21288

Сумчанину сообщено о подозрении в заведомо ложном сообщении о заминировании поезда

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

По данным следствия, 24 января 2022 года на специальную линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что в одном из вагонов поезда, прибывшего на железнодорожный вокзал в г. Сумы, заложена взрывчатка, и вскоре произойдет взрыв. Пока взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативная группа полиции осматривали поезд, специальные службы полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установку злоумышленника.

Менее чем через два часа мужчину установили и задержали его в порядке ст. 208 УПК. После совершения звонка он остался недалеко от вокзала и издалека наблюдал за происходящим. В ходе проверки поезда правоохранители никаких опасных предметов не обнаружили. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Минирование
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