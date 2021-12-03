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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Сумы» будет тренировать олимпийский чемпион

Сегодня, 19 января, главным тренером ФК «Сумы» назначен Евгений Яровенко.

Евгений Викторович (род. 17 августа 1962 в г. Каратау, КазССР) - казахский и украинский футболист, украинец по национальности, защитник. Заслуженный мастер спорта (1989). Олимпийский чемпион 1988 года. Украинский тренер. За время профессиональной футбольной карьеры выступал за футбольные клубы «Днепр», «Ворскла» (Полтава), «Металлург» (Запорожье), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Кайрат» (Казахстан), «Сариер» (Турция), «Конту» (Финляндия).

Тренерскую деятельность Евгений Яровенко начал в 1996 году в штабе «Кривбасса», позже – запорожском «Торпедо». С 1999 года начал работать в ФК «Днепр», с 2002 года – тренер в донецких командах «Шахтер-2» и «Шахтер-3», на протяжении 2006-2008 годов главный тренер казахского клуба «Есиль-Богатырь» и молодежной сборной Казахстана. В 2009-2011 годах тренер ФК «Нефтяник» (Ахтырка), 2013-2015 – ФК «Тараз» (Казахстан), 2018-2019 – МФК «Металлург» (Запорожье), 2020 год – ФК «Победа».

Напомним, что ФК «Сумы» выходит из отпуска в следующее воскресенье и начинает подготовку ко второму кругу чемпионата среди команд клубов Второй лиги ПФЛ Украины 2021/22. Запланировано три этапа подготовки команды, итоговый учебно-тренировочный сбор в Турции в начале марта.

Комментарий

Евгений Яровенко: «С чрезвычайной ответственностью принял предложение возглавить команду и осознаю сложность задачи. Мы конструктивно пообщались с мэром Сум и депутатами, руководством клуба. Есть план выхода команды из кризисной ситуации, радикального усиления ее состава и профессионализма. Будет ассистировать мне известный по тренерской деятельности в «Днепре» Владимир Горилый. Уверен, что правильность наших решений вскоре докажем результатом на табло».

Спорт Евгений Яровенко ФК Сумы
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