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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30293

Январская сессия Сумского горсовета состоится через неделю, о бюджетной - молчок

Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 26 января.

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начнется в 9:00.

На рассмотрение депутатского корпуса выносятся вопросы, касающиеся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады, коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства.

Проекты решений повестки дня сессии будут размещены на Информационном портале Сумского городского совета.

В соответствии с Регламентом работы городского совета, предварительно их рассмотрят постоянные депутатские комиссии и Согласительный совет глав фракций и комиссий.

Когда пройдет внеочередная сессия, на которой планировалось рассмотреть городской бюджет на 2022 год, не сообщается. Ее переносили уже трижды: 30 декабря, 17 и 19 января…

Политика Сессия горсовета
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