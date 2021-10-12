Январская сессия Сумского горсовета состоится через неделю, о бюджетной - молчок

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начнется в 9:00.
На рассмотрение депутатского корпуса выносятся вопросы, касающиеся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады, коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства.
Проекты решений повестки дня сессии будут размещены на Информационном портале Сумского городского совета.
В соответствии с Регламентом работы городского совета, предварительно их рассмотрят постоянные депутатские комиссии и Согласительный совет глав фракций и комиссий.
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