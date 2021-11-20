В ФК «Сумы» осталось всего 7 игроков

ФК «Сумы» приостановлено сотрудничество с Игорем Левченко, Русланом Курдасом, Ильей Зиновьевым и Романом Захарчуком. Контракты с ними разорваны по инициативе клуба.
По взаимному согласию сторон также прекращены контракты с Валерием Коверником, Вадимом Гриппой и Александром Маркевичем.
Напомним, что ранее ФК «Сумы» по взаимному согласию сторон расторгли контракты с Яном Ковалевским, Богданом Колесником, Артемом Фастовым, Андреем Глобой, Виталием Сильченко и Вячеславом Клочко.
На сегодня в клубе осталось всего 7 игроков.
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