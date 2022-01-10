На Сумщине бушует «Омикрон»

Такую информацию 19 января сообщил исполняющий обязанности директора Сумского лабцентра Владимир Збаражский, пишет Суспільне.
На прошлой неделе Сумской областной лабораторный центр отправил на исследования в Киев 30 образцов ПЦР-теста с подтвержденным коронавирусом. В столичном лабцентре должны были определить какой именно штамм вируса в образцах. По словам Владимира Збаражского, из 30 образцов в 25 подтвердили штамм «Омикрон», а в остальных – штамм «Дельта».
«Поэтому и такой большой рост заболеваемости. Как я уже говорил на аппаратном совещании, каждые три дня «Омикрон» удваивается. Это удвоение идет в геометрической прогрессии. Так сегодня (19 января) за сутки 860 подтвержденных случаев, против 384 вчера», - отметил Збаражский.
Симптомы штамма «Омикрон»
Министерство здравоохранения обнародовало перечень симптомов, характерных при заражении штаммом COVID-19 «Омикрон». По данным Минздрава, наиболее распространены среди них насморк и головная боль.
Перечень был создан на основе отчетов о подтвержденных случаях нового штамма. Следовательно, типичными симптомами "Омикрона" являются:
- насморк (73%);
- головные боли (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боли в горле (59,6%).
В то же время в Минздраве отметили, что не выявили существенного отличия признаков «Омикрона» от симптомов штамма «Дельта».
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