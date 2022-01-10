На Сумщине бушует «Омикрон» В Сумской области официально зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон».

Такую информацию 19 января сообщил исполняющий обязанности директора Сумского лабцентра Владимир Збаражский, пишет Суспільне.

На прошлой неделе Сумской областной лабораторный центр отправил на исследования в Киев 30 образцов ПЦР-теста с подтвержденным коронавирусом. В столичном лабцентре должны были определить какой именно штамм вируса в образцах. По словам Владимира Збаражского, из 30 образцов в 25 подтвердили штамм «Омикрон», а в остальных – штамм «Дельта».

«Поэтому и такой большой рост заболеваемости. Как я уже говорил на аппаратном совещании, каждые три дня «Омикрон» удваивается. Это удвоение идет в геометрической прогрессии. Так сегодня (19 января) за сутки 860 подтвержденных случаев, против 384 вчера», - отметил Збаражский.

Симптомы штамма «Омикрон»

Министерство здравоохранения обнародовало перечень симптомов, характерных при заражении штаммом COVID-19 «Омикрон». По данным Минздрава, наиболее распространены среди них насморк и головная боль.

Перечень был создан на основе отчетов о подтвержденных случаях нового штамма. Следовательно, типичными симптомами "Омикрона" являются:

- насморк (73%);

- головные боли (67,5%);

- усталость (63,5);

- чихание (60%);

- боли в горле (59,6%).

В то же время в Минздраве отметили, что не выявили существенного отличия признаков «Омикрона» от симптомов штамма «Дельта».