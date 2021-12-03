ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков.

ФК «Сумы» приостановлено сотрудничество с Яном Ковалевским, Богданом Колесником, Артемом Фастовым, Андреем Глобой, Виталием Сильченко и Вячеславом Клочно. Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон, пишет sportclub.sumy.ua.

Напомним: после осенней части чемпионата ФК Сумы уходит на последнем месте в группе 2 второй лиги.