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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:18258

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками

Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков.

ФК «Сумы» приостановлено сотрудничество с Яном Ковалевским, Богданом Колесником, Артемом Фастовым, Андреем Глобой, Виталием Сильченко и Вячеславом Клочно. Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон, пишет sportclub.sumy.ua.

Напомним: после осенней части чемпионата ФК Сумы уходит на последнем месте в группе 2 второй лиги.

Спорт ФК Сумы Футбол
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