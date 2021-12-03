ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками

ФК «Сумы» приостановлено сотрудничество с Яном Ковалевским, Богданом Колесником, Артемом Фастовым, Андреем Глобой, Виталием Сильченко и Вячеславом Клочно. Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон, пишет sportclub.sumy.ua.
Напомним: после осенней части чемпионата ФК Сумы уходит на последнем месте в группе 2 второй лиги.
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