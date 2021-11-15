ФК «Сумы» лишили 3 очков за драку ультрас с командой гостей Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ применил санкции в отношении ФК «Сумы».

На своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений. За ненадлежащее поведение болельщиков ФК «Сумы» (Сумы), приведшее к приостановке матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов второй лиги 23 октября ФК «Сумы» (Сумы) — ФК «Перемога» (Днепр), лишил ФК «Сумы» трех турнирных очков, обязал ФК «Сумы» провести следующие два матча чемпионата ПФЛ без болельщиков и уплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 гривен.

Теперь у ФК «Сумы» останется всего 2 очка и все тоже последнее место в турнирной таблице.