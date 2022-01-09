На Сумщине вакцинировано от коронавируса меньше половины жителей Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложила замглавы облгосадминистрации Елена Бойко.

По ее словам, по состоянию на 17 января, в области прививалось хотя бы одной дозой – 433 826 человек (49%), двумя дозами – 415 142 человек (47%). Дополнительную дозу получили 107 человек, бустерную – 2754 человека. С начала вакцинальной кампании в области сделано 851 829 прививок.

Как добавил главный санврач области Владимир Збаражский, темпы вакцинации значительно снизились, что может создать негативные последствия для здоровья жителей региона. Вместе с тем, лучше всего охвачены прививками следующие возрастные группы: 18-19 лет, 40-49 лет и 50-59 лет.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий призвал всех, кто еще не привился, прийти в центры и пункты вакцинации, и таким образом обезопасить свою жизнь и жизнь родных и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни.