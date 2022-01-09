Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

«Нам хотілося, щоб наші глядачі побачили міські реалії в іншому світлі: більш легкими, вже не такими буденними, трохи казковими та неодмінно красивими», – зазначають автори робіт.

Переглянути виставку «Мистецтво поруч... лише на мить зупинись» можна буде з 18 по 30 січня (офіційна презентація – 18 січня о 17:30).

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27)