Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

«Нам хотілося, щоб наші глядачі побачили міські реалії в іншому світлі: більш легкими, вже не такими буденними, трохи казковими та неодмінно красивими», – зазначають автори робіт.
Переглянути виставку «Мистецтво поруч... лише на мить зупинись» можна буде з 18 по 30 січня (офіційна презентація – 18 січня о 17:30).
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27)
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