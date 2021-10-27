Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56531

Сумские патрульные рассказали подробности «поимки» трех беглецов из детского центра социально-психологической реабилитации

16 января, около 4 часов 30 минут утра, экипаж патрульных получил сообщение о трех парнях, покинувших помещение центра социально-психологической реабилитации.

По словам заявительницы, несовершеннолетние спустились из окна второго этажа по связанным простыням и убежали в неизвестном направлении.

Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия. Детей по указанному адресу действительно не было. На их поиски были ориентированы все полицейские экипажи.

Отрабатывая информацию о предполагаемом месте нахождения детей на улице Анновской, патрульные Филипп Ворона и Денис Ермоленко решили проверить недострой почти на выезде из города. «У меня самого 14-летний сын. Поэтому я знаю, что в таком возрасте дети хотят быть более самостоятельными. Для них иногда присуще такое дерзкое поведение», — говорит Филипп Ворона.

Уже возле самой постройки инспекторы обнаружили свежие следы от обуви. А обследовав помещение, на втором этаже они обнаружили трех «путешественников». Ребята, завернувшись в куртки, спали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожало.

Что стало причиной побега несовершеннолетних, выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции и работники ювенальной превенции.

Право Сбежали дети
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток
13.12.2021 17:19

Сбежавших из приемной семьи детей на Сумщине нашли спустя трое суток

Двое мальчиков, сбежавших три дня назад из детского дома семейного типа, нашли живыми....

Третьи сутки ищут двух пропавших воспитанников дома семейного типа на Сумщине
13.12.2021 13:02

Третьи сутки ищут двух пропавших воспитанников дома семейного типа на Сумщине

Все говорит о том, что 15-летний мальчик спланировал побег и прихватил с собой 10-летнего брата....

На Сумщине ищут двух сбежавших из дома детей
10.12.2021 11:26

На Сумщине ищут двух сбежавших из дома детей

Сегодня, 10 декабря, около 3:00 несовершеннолетний Сулыга Артем, 15 лет, и малолетний Бердутин Виктор, 10 лет, самовольно покинули дом в...

В Шостке из центра социально-психологической реабилитации сбежали две девочки
27.10.2021 09:57

В Шостке из центра социально-психологической реабилитации сбежали две девочки

26 октября около 18:00 несовершеннолетние воспитанницы Шосткинского областного центра социально-психологической реабилитации детей Нестеренко Виктория, 13 лет и Кучинка Карина, 11...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек
Сегодня 08:38
Ахтырчанин получил 3 месяца ареста за украденный «Киндер-сюрприз»
Сегодня 16:14
Губернатор Сумщины снова переболел коронавирусом
Сегодня 15:52
На Сумщине резко возросло число детей, заболевших COVID-19
Сегодня 15:46
Поезд Киев-Шостка снова отменяют?
Сегодня 15:06
В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой»
Сегодня 14:29
Дзюдоистки с Сумщины отличились на Донетчине
Сегодня 13:46
За неделю на Сумщине зарегистрировано 2961 опасное событие
Сегодня 13:38
Сумские патрульные рассказали подробности «поимки» трех беглецов из детского центра социально-психологической реабилитации
Сегодня 12:56
На Сумщине вакцинировано от коронавируса меньше половины жителей
Сегодня 12:41
В Сумах проведут чемпионат Украины по кикбоксингу
Сегодня 12:18
На Сумщине дали 14 лет 18-летнему парню за убийство дачника
Сегодня 11:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.