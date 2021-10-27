Сумские патрульные рассказали подробности «поимки» трех беглецов из детского центра социально-психологической реабилитации

По словам заявительницы, несовершеннолетние спустились из окна второго этажа по связанным простыням и убежали в неизвестном направлении.
Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия. Детей по указанному адресу действительно не было. На их поиски были ориентированы все полицейские экипажи.
Отрабатывая информацию о предполагаемом месте нахождения детей на улице Анновской, патрульные Филипп Ворона и Денис Ермоленко решили проверить недострой почти на выезде из города. «У меня самого 14-летний сын. Поэтому я знаю, что в таком возрасте дети хотят быть более самостоятельными. Для них иногда присуще такое дерзкое поведение», — говорит Филипп Ворона.
Уже возле самой постройки инспекторы обнаружили свежие следы от обуви. А обследовав помещение, на втором этаже они обнаружили трех «путешественников». Ребята, завернувшись в куртки, спали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожало.
Что стало причиной побега несовершеннолетних, выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции и работники ювенальной превенции.
Двое мальчиков, сбежавших три дня назад из детского дома семейного типа, нашли живыми....
Все говорит о том, что 15-летний мальчик спланировал побег и прихватил с собой 10-летнего брата....
Сегодня, 10 декабря, около 3:00 несовершеннолетний Сулыга Артем, 15 лет, и малолетний Бердутин Виктор, 10 лет, самовольно покинули дом в...
26 октября около 18:00 несовершеннолетние воспитанницы Шосткинского областного центра социально-психологической реабилитации детей Нестеренко Виктория, 13 лет и Кучинка Карина, 11...