Биатлонист с Сумщины в 0,2 с от «бронзы» Мужской спринт на пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли оказался самой пока многострадальной гонкой сезона.

Хотя в Оберхофе мы уже видели прецедент переноса старта на другой день, но там это хотя бы было известно заранее. В этом же случае ждать благоприятной погоды пришлось целый день. Хотя идеальными погодные условия назвать было нельзя – спортсменам пришлось соревноваться при сильном порывистом ветре, пишет biathlon.com.ua.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, стартовавший первым из украинцев, начал гонку очень оптимистично – после чистого первого рубежа она надолго вошел в предварительную тройку. Но затем последовал сильный порыв ветра на стойке, стрелять пришлось более 40 секунд, еще и с тремя кругами штрафа – и о мечтах о призовом результате пришлось забыть: 12-й на финише. Но в преддверии чемпионата Европы такой результат Руслана вселяет осторожный оптимизм. Особенно учитывая чистую скорость, которая у Ткаленко – пятая в гонке.

Глуховчанин Денис Насыко стрелял и намного быстрее (второе время дня в скорострельности, выиграл здесь у Руслана 23 секунды), и чуть успешнее – по одному промаху на каждом рубеже. Еще и очень грамотно распределил силы по дистанции, сумев отыграть и пару секунд отставания от лидера, и пройти пару конкурентов. В награду за точность и борьбу на дистанции Денис получил первые в международной карьере цветы на церемонии награждения после личной гонки! Четвертый! Браво, Денис! Причем до второго места Насыко не хватило всего 2,7 секунды, а до третьего – незаметных 0,2! В этом смысле очень жаль, что гонка преследования на этом этапе оказалась отмененной…

Лучше других в команде по такой погоде отстрелялись уроженец Сумщины Андрей Доценко и Виталий Труш, заработавшие всего по одному кругу штрафа. При этом Виталий отработал на рубеже гораздо быстрее, что в итоге позволило ему финишировать выше – 16-й и 17-й соответственно. И для Труша, и для Доценко это – второе попадание в топ-двадцатку в гонках Кубка IBU этого сезона.

Ну и еще один герой дня – Андрей Орлык, который набрал первые в карьере очки Кубка IBU. Причем даже удивительно, как ему в такой погоде удалось справиться со стрельбой стоя чисто – лишь на лежке два промаха заставили уйти на круги штрафа. Но в итоге получился классный 27-й результат. Поздравляем с дебютом в общем зачете, Андрей!

Победителем спринта стал француз Эмильен Клод, сумевший опередить соперников за счет более точной стрельбы всего с одним промахом. Вторым стал пробежавший аж три круга штрафа норвежец Синдре Петтерсен, который стал единственным, кто по ходу заключительных километров сумел обойти Дениса Насыко.

В общем зачете Кубка IBU без изменений среди лидеров, поскольку вся первая шестерка отправилась на Кубок мира – заменять пропускающих этапы лидеров своих сборных. Зато Денис Насыко классным результатом поднялся вверх еще на две строчки, и теперь занимает 16-е место.

В Кубке наций подняться нашим парням не удалось – уж слишком большая дистанция до пятого места. Зато от преследователей, команд Австрии и Швейцарии, Украина сегодня оторвалась на приличное расстояние – 151 и 76 очков соответственно.

Спринт. Мужчины

1. Эмильен Клод (1+0) 24:35,8

2. Синдре Петтерсен (0+3) +15,0

3. Петр Пащенко (0+1) +17,5

4. Денис Насыко (1+1) +17,7

...

12. Руслан Ткаленко (0+3) +57,7

16. Виталий Труш (1+0) +1:11,8

17. Андрей Доценко (1+0) +1:14,7

27. Андрей Орлык (2+0) +1:39,5