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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине попавшую под поезд женщину отыскала внучка

На прошлой неделе, 4 января, пресс-служба полиции Сумской области сообщила об инциденте на железнодорожных путях - на станции «Кролевец» пожилая женщина попала под товарный поезд. К счастью, потерпевшая осталась жива и была госпитализирована в Шосткинскую ЦРБ.

По информации правоохранителей, 3 января (около 11.30) на 102 поступило сообщение от дежурного по железнодорожному вокзалу, что неподалеку от станции «Кролевец» грузовой поезд кого-то сбил. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и бригада экстренной медицинской помощи. Как было установлено, пострадавшая женщина шла между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей движется поезд. Отойдя в сторону, она угодила под идущий в попутном направлении грузовой состав. Пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена бригадой скорой в медучреждение.

Как выяснилось, травмированную пациентку положили в реанимацию, провели обследования, в том числе - компьютерную томографию. По словам главврача Шосткинской ЦРБ Олега Штогрина, пожилая женщина была дезориентирована во времени и пространстве. Поступила с черепно-мозговой травмой и ушибами туловища. При себе документов у нее не оказалось. Перед праздниками ее отыскала внучка, которая и опознала в неизвестной пострадавшей свою бабушку.

- Нашей пациентке, как оказалось, уже 83 года, - рассказал ВШ Олег Штогрин. - При обследовании мы не нашли никаких серьезных повреждений. Возможно, эта беда с ней и произошла в силу ее возраста и состояния. А травма, когда женщина упала, могла его только обострить. Но гематом и кровоизлияний обнаружено не было. На сегодня (понедельник, 10 января) состояние пациентки стабилизировалось, и мы планируем ее перевести из реанимации в общее стационарное отделение. Скорее всего - в неврологию. Если все нормально, то еще день-два - и отправим домой в Кролевец на долечивание. Больной молодого возраста с такой травмой уже давно был бы выписан из стационара. Расход медикаментов на эту пациентку небольшой, больница справляется. Из Кролевца уже звонили - нашлись родственники за выходные. Главное, что женщина не одинока и есть близкие люди, которые смогут обеспечить за ней уход.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство. Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Полиция еще раз напомнила всем, что ходить по железнодорожным путям и приближаться к ним на расстояние менее пяти метров запрещено! Ведь машинист локомотива не может сразу остановить поезд и предупредить наезд. Помните, что такая ошибка может стоить жизни, пишет Ваш шанс.

Общество
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