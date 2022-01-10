На Сумщине меньше половины жителей вакцинировалось против COVID-19

По состоянию на 10 января в области сделано всего 838 595 прививок, привилось 429 462 человека (48,37% взрослого населения), в том числе 408 794 пациента (46,04 % взрослого населения) – двумя дозами.
99 человек вакцинированы дополнительной дозой, 240 – третьей (бустерной) дозой.
С начала недели проведено 9586 прививок.
Охват прививками лиц старше 60 лет – 45,61%, в том числе двумя дозами – 43,93%, бустерной – 0,03%.
Специалисты управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации призывают жителей Сумской области вакцинироваться. Сейчас есть 28 737 доз вакцины СORONAVAC, 44 085 доз COMIRNATY™, 19 000 доз ASTRAZENECA и 3 260 доз MODERNA.
В области работает 147 пунктов прививки, 34 мобильных бригады. Кроме этого создан 21 центр массовой вакцинации населения.
Прививаться против COVID-19 можно организованно или индивидуально в удобном пункте или в центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров на https://list.covid19.gov.ua/.
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