У краєзнавчому музеї відкрили виставку до дня заснування Сумщини У Сумському обласному краєзнавчому музею відкрили виставку «З історії утворення Сумської області».

До 83-ї річниці утворення Сумської області у Сумському краєзнавчому музеї експонується фотодокументальна експрес-виставка, де представлені матеріали з фондів музею та копії документів Державного архіву Сумської області. Відвідувачі музею можуть ознайомитись з урядовими постановами, протоколами засідань Оргкомітету по Сумській області та протоколами засідань першої сесії Сумського обласного виконавчого комітету, іншими документами. На виставці вміщені також фотографії 1930-1940-х рр., поштові листівки з видами м. Суми 1940-х – 1950-х років, адміністративна карта Сумської області 1939 р. та довідники, видані Виконавчим комітетом Сумської обласної Ради «Сумська область. Адміністративно-територіальний поділ» за 1960-1986 рр. Доповнюють виставку ескізи малюнків художників Сумщини для «Відкритого конкурсу на створення герба та прапора Сумської області», що проходив у 2000 р. та філателістичний комплекс: поштові листівки, конверти, марки, присвячені річницям утворення області.

Сумська область з центром в м. Суми була створена згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР 10 січня 1939 року. До її складу увійшли 12 районів Харківської, 17 районів Чернігівської і 2 райони Полтавської областей. Станом на 1 травня 1940 року в області нараховувалось 10 міст, з них 3 міста обласного підпорядкування (Суми, Конотоп, Шостка), 6 селищ міського типу, 638 сільських рад, 4623 сільських населених пунктів. Вона мала територію 24,2 тис. кв. км. та населення 1706,7 тис. чоловік (319,1 тис. – міського, 1387,6 тис. сільського).