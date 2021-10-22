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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе полицейские поймали автоугонщика из Ровно

Меньше суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска Конотопского районного отдела полиции и полицейским Ровенщины, чтобы разыскать похищенное транспортное средство и установить личность злоумышленника.

В Конотопский районный отдел полиции поступила ориентировка, в которой отмечалось, что ночью, 8 января, в городе Ровно неизвестный незаконно завладел автомобилем Mercedes Benz, который принадлежит 20-летнему жителю Ровенщины.

Работниками уголовного розыска Конотопского районного отдела полиции была получена оперативная информация о том, что угнанный автомобиль может находиться на территории города Конотоп.

Совместными усилиями правоохранителей Конотопщины и Ровенщины был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. В ходе собранной информации и отработки территории города, угнанный автомобиль был найден, а в дальнейшем установлена личность злоумышленника. Им оказался 54-летний, ранее неоднократно судимый за совершение подобных преступлений, житель Ровно.

Сейчас найденный автомобиль уже возвращен владельцу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон авто
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