Сумчане уже могут привиться бустерной дозой В Украине с 6 января разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих. Она должна усилить эффективность вакцинации и дать лучшую защиту от нового штамма «Омикрон».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии напомнила главный специалист горздрава Наталья Кипенко. Получить ее могут сумчане в возрасте от 18 лет - через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации, независимо от того, какой вакциной они были привиты ранее.

Для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. При отсутствии м-РНК-вакцин бустерная доза выполняется другим препаратом, согласно разрешенным Минздравом схемам. Детальную информацию, как уточнила Наталья Кипенко, можно получить у своего семейного врача. После введения третей дозы в «Дії» можно сгенегировать новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток, пишет Ваш шанс.