В Сумах три дня не работала система GPS-навигации транспорта Для сумчан, которые уже привыкли планировать свое передвижение с помощью мобильных приложений трекинга, это вызвало неудобство.

Еще днем 7 января КП «Электроавтотранс» предрупредил пассажиров об отсутствии информации в мобильном приложении о курсировании комунального транспорта. По их данным, это произошло из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Нужно сказать, что такая ситуация наблюдалась по всей стране. На утро 10 января работа трекинга восстановлена: передвижение комунального транспорта отображается в полном объеме.