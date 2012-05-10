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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:12431

В Сумах три дня не работала система GPS-навигации транспорта

Для сумчан, которые уже привыкли планировать свое передвижение с помощью мобильных приложений трекинга, это вызвало неудобство.

Еще днем 7 января КП «Электроавтотранс» предрупредил пассажиров об отсутствии информации в мобильном приложении о курсировании комунального транспорта. По их данным, это произошло из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Нужно сказать, что такая ситуация наблюдалась по всей стране.

На утро 10 января работа трекинга восстановлена: передвижение комунального транспорта отображается в полном объеме.

Общество Gps
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