Сумы по вакцинации на третьем месте в Украине

Сумы – третьи среди областных центров. Об этом сообщила специалист горздрава Наталья Кипенко на аппаратном совещании 10 января: «На сегодня в систему внесено 330995 записей о вакцинации, что составляет 64,7% от всего населения и 77,8% от взрослого населения города. Что достаточно высокий показатель».
В Украине с 6 января разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех желающих. Она должна усилить эффективность вакцинации и...
За минувшую неделю в Сумах количество первичных больных COVID-19 выросло на 52%, а количество активных больных увеличилось на 27%. Об...
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 102 человек....
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