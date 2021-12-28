Сумы по вакцинации на третьем месте в Украине Сумщина на четвертом месте в Украине по темпам и охвату населения вакцинацией от COVID-19.

Сумы – третьи среди областных центров. Об этом сообщила специалист горздрава Наталья Кипенко на аппаратном совещании 10 января: «На сегодня в систему внесено 330995 записей о вакцинации, что составляет 64,7% от всего населения и 77,8% от взрослого населения города. Что достаточно высокий показатель».