Кому из сумчан отключат свет в понедельник и вторник?

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи и подключением новых потребителей.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения тут.