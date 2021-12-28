Кому отключат свет в Сумах в понедельник и вторник? Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 10 и 11 января.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи и подключением новых потребителей. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключения тут.