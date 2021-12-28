Сумських захисників запрошують пройти опитування

Мінветеранів проводить онлайн-опитування щодо проєкту Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів до 2030 року. Його результати будуть проаналізовані та враховані у формуванні та реалізації державної ветеранської політики.

Заповнити опитувальник можна до 17 січня 2022 року за цим посиланням.

Проєкт Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни розроблений з метою створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності, сприяння реінтеграції захисників до цивільного життя й сталому розвитку України на період до 2030 року.

Ознайомитися з повним текстом проєкту Стратегії можна за цим посиланням.

З додатковою інформацією можна ознайомитися на сторінці у соціальній мережі.