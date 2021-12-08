Кому в Сумах сегодня отключили воду?

Речь идет о домах по адресам: ул. Леваневского, 22, ул. Шишкаревская, 2, ул. Харьковская, 40 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. И. Сирко, 29 (замена полотенцеподсушителя в квартире), ул. Интернационалистов, 12 (замена трубы холодной воды в квартире), ул. Горького, 5а (замена стояка холодной воды в квартире), ул. Ахтырская, 19/2 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Менделеева, 4 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Харьковская, 58б (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире).
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