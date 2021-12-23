Кто должен обязательно вакцинироваться на Сумщине до 17 января?

«Работники органов местного самоуправления, то есть местных советов и их исполнительных органов, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций до 17 января должны быть вакцинированы или иметь в руках справку от врача о противопоказаниях», – подчеркнула Елена Бойко.
По ее словам, во многих громадах сегодня еще недостаточный уровень привитых против COVID-19 работников. Поэтому она призвала руководство громад вести более активную вакцинальную кампанию. С 17 января не должно быть ситуаций, когда работа части органов местного самоуправления или коммунальных предприятий заблокирована, потому что большинство работников отстранено от работы.
Напомним: Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местные государственные администрации и их структурные подразделения;
- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
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