Кто должен обязательно вакцинироваться на Сумщине до 17 января? Как сообщила во время видеоселекторного совещания с главами райгосадминистраций и громад заместитель главы Сумской облгосадминистрации Елена Бойко, Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

«Работники органов местного самоуправления, то есть местных советов и их исполнительных органов, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций до 17 января должны быть вакцинированы или иметь в руках справку от врача о противопоказаниях», – подчеркнула Елена Бойко.

По ее словам, во многих громадах сегодня еще недостаточный уровень привитых против COVID-19 работников. Поэтому она призвала руководство громад вести более активную вакцинальную кампанию. С 17 января не должно быть ситуаций, когда работа части органов местного самоуправления или коммунальных предприятий заблокирована, потому что большинство работников отстранено от работы.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местные государственные администрации и их структурные подразделения;

- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

- органов местного самоуправления;

- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним: директор КП «Дорремстрой» в Сумах Александр Вегера заявил во вторник, что работники предприятия крайне неохотно вакцинируются. Он боится, что предприятие останется без молодежи…