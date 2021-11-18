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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:47282

Игроки Сумского ЦОПа вышли в плей-офф чемпионата мира

В Таиланде продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

В турнире принимают участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бублик (Прилуки).

Наши ребята на групповом этапе заняли второе место, выиграв дважды – у казахов и чилийцев - и проиграв россиянам. В первом раунде плей-офф они обыграли пару из Парагвая. В 1/8 финала Бойко/Бублик встретятся с хозяевами кортов.

Среди девушек играют Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, после трех побед в группе в 1/8 победившие итальянок, а в 1/4 финала встретятся с россиянками.

Напомним: на прошлой неделе наши ребята заняли 5 место на чемпионате мира до 19 лет, девушки завоевали «бронзу».

Спорт Пляжный волейбол
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