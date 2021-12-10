Сумские пляжницы с «серебром» чемпионата Украины В Киеве в центре пляжных видов спорта состоялся чемпионат Украины 2022 года среди младших юношей и девушек до 15 лет.

В турнире принимали участие 23 пары девушек и 21 пара юношей. Среди призеров есть и сумчанки: Александра Красножон и Мария Шкурат заняли второе место, а вот Мария Войтенко и Полина Дядькова – 9-е. Призеры: Юноши: 1 Лункан/Скрипниченко Кропивницкий\Черноморск 2 Пушкарук/Веремчук Киев 3 Романишин/Трофимчук Ровно Девушки: 1 Ковальчук/Приймачук Деражня 2 Красножон/Шкурат Сумы 3 Ниценко/Шафрановская Черноморск