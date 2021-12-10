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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские пляжницы с «серебром» чемпионата Украины

В Киеве в центре пляжных видов спорта состоялся чемпионат Украины 2022 года среди младших юношей и девушек до 15 лет.

В турнире принимали участие 23 пары девушек и 21 пара юношей. Среди призеров есть и сумчанки: Александра Красножон и Мария Шкурат заняли второе место, а вот Мария Войтенко и Полина Дядькова – 9-е.

Призеры:

Юноши:

1 Лункан/Скрипниченко Кропивницкий\Черноморск

2 Пушкарук/Веремчук Киев

3 Романишин/Трофимчук Ровно

Девушки:

1 Ковальчук/Приймачук Деражня

2 Красножон/Шкурат Сумы

3 Ниценко/Шафрановская Черноморск

Спорт Пляжный волейбол
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