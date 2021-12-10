Сумские пляжницы с «серебром» чемпионата Украины

В турнире принимали участие 23 пары девушек и 21 пара юношей. Среди призеров есть и сумчанки: Александра Красножон и Мария Шкурат заняли второе место, а вот Мария Войтенко и Полина Дядькова – 9-е.
Призеры:
Юноши:
1 Лункан/Скрипниченко Кропивницкий\Черноморск
2 Пушкарук/Веремчук Киев
3 Романишин/Трофимчук Ровно
Девушки:
1 Ковальчук/Приймачук Деражня
2 Красножон/Шкурат Сумы
3 Ниценко/Шафрановская Черноморск
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