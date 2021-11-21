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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Игроки Сумского ЦОПа заняли 9-е место на чемпионата мира

В Таиланде завершился чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

В турнире принимали участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бублик (Прилуки).

Наши ребята на групповом этапе заняли второе место, выиграв дважды – у казахов и чилийцев - и проиграв россиянам. В первом раунде плей-офф они обыграли пару из Парагвая. В 1/8 финала Бойко/Бублик, к сожалению, проиграли хозяевам кортов, заняв в итоге 9-е место.

Среди девушек Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья стали чемпионками, после трех побед в группе в 1/8 победившие итальянок, в 1/4 – россиянок, а дальше – швейцарок и испанок.

Напомним: на прошлой неделе наши ребята заняли 5-е место на чемпионате мира до 19 лет, девушки завоевали «бронзу».

Спорт Пляжный волейбол
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