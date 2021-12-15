Сумчани з медалями туру чемпіонату України з пляжного волейболу

У змаганнях на базі волейбольного центру СумДУ взяли участь 13 чоловічих та 12 жіночих команд.
Призери змагань:
Чоловіки:
1 Степаненко/Карвацький Київ
2 Микита Ангелов/ Максим Гладун ДУ ДЦОП Суми
3 Ліхацький Р./Ліхацький І. Київ
Жінки:
1 Жукова/Романюк ДУ ДЦОП Запоріжжя / Чорноморськ
2 Рилова/Ярошевська Київ
3 Анна Затилкіна/Юлія Черненко Суми / Київ
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