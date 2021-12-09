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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:54298

Сумские пляжники с медалями

17-19 декабря в Киеве прошел 3* тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В соревнованиях приняли участие 18 мужских и 19 женских пар, в том числе 9 сумчан.

Лучше всех из наших выступили игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ, Никита Ангелов и Иван Дацюк, которые стали вторыми. Наши молодые волейболисты уступили в финале лишь опытным запорожцам Владиславу Емельянчику и Денису Денисенко 1:2 (17-21, 21-17, 13-15). Третье место за киевлянами Станиславом Степаненко и Святославом Карвацким.

У женщин первыми стали киевлянка Диана Лунина (ЦОП) и Валентина Давидова из Запорожья, которые в финале были сильнее представительниц ЦОП Вероники Жуковой (Запорожье) / Анастасии Нагорной (Киев) 2:0 (21-14, 21-19). Третье место у сумчанки Екатерины Удовенко (ЦОП) и Дарьи Романюк из Черноморска. В бронзовом финале они обыграли Еву Сердюк (Черноморск) / Елену Головченко (Киев, ЦОП) 2:0 (21-15, 21-9).

Спорт Пляжный волейбол
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