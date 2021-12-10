Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских

Игра проходила в спорткомплексе СумГПУ и завершилась победой команды Ярослава Песоцкого со счетом 2:1.
Голами в составе «Сум» отличились Эдуард Нагорный и Денис Зеленкевич, у соперника мяч на счету Антона Кончакова на последней минуте игры.
Напомним, в связи с контрольными матчами сборной Украины в Экстра-лиге недельная пауза. Свою следующую игру сумчане проведут на выезде против харьковского «Viva Cup».
«Сумы» – «Рятувальник» – 2:1
Голы: Нагорный, 11, Зеленкевич, 35 – Кончаков, 40
Воспитанница сумского футзала Юлия Дехтяр в матче чемпионата Украины по футзала забила 6 голов....
В ответном матче третьего предварительного раунда Кубка Украины по футзалу сумская объединенная команда вновь уступила столичному клубу «SkyUp»....
Сегодня, 15 декабря, прошел Матч звезд украинской Экстра-лиги....
Сегодня, 15 декабря, состоится ответный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором «Технология-Агросвит» примет «SkyUp»....
Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится матч звезд Экстра-лиги....