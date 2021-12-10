Сумские футзалисты в контрольном матче обыграли роменских Экстралиговский АФФК «Сумы» в пятницу сыграл контрольный матч с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником».

Игра проходила в спорткомплексе СумГПУ и завершилась победой команды Ярослава Песоцкого со счетом 2:1.

Голами в составе «Сум» отличились Эдуард Нагорный и Денис Зеленкевич, у соперника мяч на счету Антона Кончакова на последней минуте игры.

Напомним, в связи с контрольными матчами сборной Украины в Экстра-лиге недельная пауза. Свою следующую игру сумчане проведут на выезде против харьковского «Viva Cup».

«Сумы» – «Рятувальник» – 2:1

Голы: Нагорный, 11, Зеленкевич, 35 – Кончаков, 40