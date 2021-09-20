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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53492

На Сумщине ограничили движение через аварийный мост

Служба автомобильных дорог ограничила движение через мост в с. Глыбное для транспорта весом более 12 тонн и нагрузкой более чем на 4,8 тонны.

Речь идет о дороге Р-45 Сумы – Краснополье – Богодухов в с. Глыбное (км 10+480).

Место расположения искусственного сооружения на карте: https://bit.ly/3yB9x6x.

Ограничения вступили в силу 17 декабря 2021 года. Это вынужденная мера из-за аварийного состояния моста.

Движение будет осуществляться согласно схеме.

В следующем году запланировано проведение ремонтных работ искусственного сооружения.

Общество Аварийный мост Ограничение движения
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