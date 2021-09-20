На Сумщине ограничили движение через аварийный мост

Речь идет о дороге Р-45 Сумы – Краснополье – Богодухов в с. Глыбное (км 10+480).
Место расположения искусственного сооружения на карте: https://bit.ly/3yB9x6x.
Ограничения вступили в силу 17 декабря 2021 года. Это вынужденная мера из-за аварийного состояния моста.
Движение будет осуществляться согласно схеме.
В следующем году запланировано проведение ремонтных работ искусственного сооружения.
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