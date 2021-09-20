На Сумщине ограничили движение через аварийный мост Служба автомобильных дорог ограничила движение через мост в с. Глыбное для транспорта весом более 12 тонн и нагрузкой более чем на 4,8 тонны.

Речь идет о дороге Р-45 Сумы – Краснополье – Богодухов в с. Глыбное (км 10+480). Место расположения искусственного сооружения на карте: https://bit.ly/3yB9x6x. Ограничения вступили в силу 17 декабря 2021 года. Это вынужденная мера из-за аварийного состояния моста. Движение будет осуществляться согласно схеме. В следующем году запланировано проведение ремонтных работ искусственного сооружения.