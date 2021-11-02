Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

Отец Владимир 7 лет был наместником храма Рождества Пресвятой Богородицы села Дубовичи на Кролевеччине. Похороны пройдут в субботу, 18 декабря, в Свято-Сергеевской церкви после Божественной Литургии, пишет Сайт Кролевца.
7 декабря отошел в вечность Картуз Александр Иванович, легендарный командир 809-го учебного авиационного полка ХВВАУЛ, общественный деятель, хорошо известный в...
Глухівська міська рада повідомляє про смерть знаменитого глухівчанина – Михайла Михайловича ЧАСНИЦЬКОГО....
В возрасте 63 лет внезапно оборвалась жизнь сумского хирурга Петренко Сергея Лукича....
14 ноября после тяжелой онкологической болезни ушел из жизни клирик Лаврентьевского храма села Косовщина диакон Олег Дубяга....
Сумской государственный университет с глубокой печалью сообщает, что ушел из жизни почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор...