Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:02318

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

16 декабря оборвалась жизнь протоиерея отца Владимира Геруса.

Отец Владимир 7 лет был наместником храма Рождества Пресвятой Богородицы села Дубовичи на Кролевеччине. Похороны пройдут в субботу, 18 декабря, в Свято-Сергеевской церкви после Божественной Литургии, пишет Сайт Кролевца.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка
08.12.2021 17:19

В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка

7 декабря отошел в вечность Картуз Александр Иванович, легендарный командир 809-го учебного авиационного полка ХВВАУЛ, общественный деятель, хорошо известный в...

На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст
08.12.2021 13:13

На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст

Глухівська міська рада повідомляє про смерть знаменитого глухівчанина – Михайла Михайловича ЧАСНИЦЬКОГО....

В Сумах умер известный хирург
25.11.2021 12:57

В Сумах умер известный хирург

В возрасте 63 лет внезапно оборвалась жизнь сумского хирурга Петренко Сергея Лукича....

На Сумщине умер священник, болевший раком
15.11.2021 14:26

На Сумщине умер священник, болевший раком

14 ноября после тяжелой онкологической болезни ушел из жизни клирик Лаврентьевского храма села Косовщина диакон Олег Дубяга....

Умер почетный ректор СумГУ
02.11.2021 11:35

Умер почетный ректор СумГУ

Сумской государственный университет с глубокой печалью сообщает, что ушел из жизни почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек
Сегодня 09:39
Сумской горсовет поддержал решение, касающееся погашения государством задолженности по разнице в тарифах
Сегодня 14:39
Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине
Сегодня 14:02
На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался незаконно попасть в РФ
Сегодня 13:31
В Сумах полицейский вымогал взятку у иностранца, совершившего смертельное ДТП
Сегодня 12:48
В Сумах хотят создать парк отдыха "Чешка"
Сегодня 12:10
На Сумщине экс-директора агролесхоха подозревают в нелегальной вырубке леса
Сегодня 11:43
На Сумщине полиция оперативно вернула ребенка матери
Сегодня 11:25
Сумы вернули в комсобственность землю под ледовую арену
Сегодня 10:58
Летнюю эстраду в городском парке хотят отдать "слугам народа"?
Сегодня 10:42
Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»
Сегодня 10:30
Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая
Сегодня 09:50
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.