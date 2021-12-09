Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Будылка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 2 кв. м, стены на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.
В 23:35 возгорание локализовали, а в 00:15 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Будылка.
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