В Сумах за три года планируют построить «с нуля» объездную дорогу Об этих и других амбициозных планах Службы автомобильных дорог в Сумской области сообщил ее руководитель Иван Романюк во время аппаратного совещания в ОГА.

«Ключевой объект 2022-2024 годов – это строительство объездной дороги вокруг города Сумы, – говорил Иван Романюк. – По состоянию на сегодняшний день производится техническое обоснование. И думаю, за 2022-2024 год мы сможем выполнить этот объект».

Другие планы по восстановлению государственных дорог не менее амбициозны. В частности, как отметил начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области, в области в следующем году планируется завершить капитальный ремонт автомобильной дороги Н-12 Сумы – Полтава, провести реконструкцию участка автомобильной дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (Штеповский перевал) и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Н-07 от с. Правдюки в пгт Недригайлов.

Также должны в 2022 году завершить восстановление региональных дорог, а именно Батурин – Конотоп – Сумы, Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин.